В Министерстве здравоохранения заявили, что у членов экипажа судна, которое прибыло из Китая в Одессу, жалоб на состояние здоровья нет.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Уточняется, что в Одессу из Китая прибыл контейнеровоз CMA CGM URAL. Из китайского порта Шеко он вышел 16 января 2020 года.

“Учитывая максимальный 14-дневный инкубационный период заболевания коронавирусом 2019n-CoV и 27-дневный срок (отбытие судна из порта Китая – прибытие в порт Одессы) и срок проверки членов экипажа судна в предыдущих портах, эпидемическая ситуация на судне благополучная”, – сказано в сообщении.

При этом в министерстве утверждают, что приняли соответствующие меры и наблюдают за состоянием здоровья экипажа.

Все члены команды вынуждены будут пройти температурный скрининг и при подозрении на коронавирус будут доставлены в медицинские учреждения для лабораторных тестов.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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