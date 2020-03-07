В Чернобыле планируют до начала сезона открыть несколько новых экскурсионных маршрутов, в том числе и воздушные путешествия по зоне отчуждения.

Об этом сообщили в Государственном предприятии “Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения”.

“Обычно зимой туристов приезжает меньше, но в этом году очень комфортные погодные условия, поэтому мы не почувствовали существенного спада. Кроме того, постоянное развитие инфраструктуры способствует быстрому и комфортному пребыванию в зоне отчуждения. Учитывая тренд, который наблюдается в феврале, считаем, что в 2020 году будет туристический бум в Чернобыль. Чтобы удовлетворить спрос посетителей, мы подготовили к началу сезона несколько новых маршрутов, в частности откроем и воздушные путешествия по зоне отчуждения”, – рассказал помощник директора ГП “ЦОТИЗ” Кирилл Гарник.

По его словам, с начала 2020 года Чернобыльскую зону отчуждения уже посетили более 10 000 человек (в январе – 4470, в феврале – 6210). По сравнению с началом прошлого года – это вдвое больше. А с 2017 года количество людей, которые побывали в Чернобыле, увеличилось в 5 раз.