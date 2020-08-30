Об этом сообщает издание RTCG.
На 1217 избирательных участках с 7 утра до 8 вечера должны проголосовать 540026 избирателей. Граждане будут делать выбор из 11 избирательных списков, представивших 6 коалиций и 5 партий.
Это уже одиннадцатые выборы с момента введения многопартийной системы в Черногории и пятые с момента восстановления независимости.
Отмечается, что в пяти муниципалитетах – Будве, Которе, Тивате, Андриевици и Гусинье – состоятся местные выборы.
Из-за пандемии COVID -19 граждане должны быть в масках и со своими ручками, а также соблюдать социальную дистанцию.
При этом избиратели, которые находятся в карантине, смогут проголосовать по месту изоляции, а госпитализированные – в медучреждениях.
- Ранее сообщалось, что 8 августа на очередном заседании Центральной избирательной комиссии были назначены на 25 октября 2020 первые 1441 выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.