В Черногории проходят парламентские выборы и местные выборы в пяти муниципалитетах.

Об этом сообщает издание RTCG.

На 1217 избирательных участках с 7 утра до 8 вечера должны проголосовать 540026 избирателей. Граждане будут делать выбор из 11 избирательных списков, представивших 6 коалиций и 5 партий.

Это уже одиннадцатые выборы с момента введения многопартийной системы в Черногории и пятые с момента восстановления независимости.

Отмечается, что в пяти муниципалитетах – Будве, Которе, Тивате, Андриевици и Гусинье – состоятся местные выборы.

Из-за пандемии COVID -19 граждане должны быть в масках и со своими ручками, а также соблюдать социальную дистанцию.

При этом избиратели, которые находятся в карантине, смогут проголосовать по месту изоляции, а госпитализированные – в медучреждениях.