Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

До тренування було залучено визначені сили та засоби ВМС ЗС України та корвет “Horia Macellariuˮ морських сил Румунії.

“Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівня взаємосумісності з іноземними партнерами. Подібні заходи є невід’ємною складовою на обраному Україною шляху до Північноатлантичного альянсу, у процесі становлення складовою трансатлантичної системи колективної безпеки”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програма тренувань була дуже щільна та складалася з багатьох етапів:

після зустрічі кораблів у точці рандеву, проведення візуального розпізнавання та перевірки зв’язку було розпочато тренування з маневрування в строях та ордерах;

по закінченню першого етапу учасники перейшли до корабельного бойового навчання з відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів;

надалі було відпрацьовано такі елементи як поповнення запасів на ходу траверзним способом та контроль за цивільним судноплавством у визначеному районі моря.

“В програму було включено і тренування з боротьби за живучість, під час якого румунський корвет відігравав роль пошкодженого корабля, а українські моряки відпрацьовували техніку буксировки останнього. Не менш важливим стало навчання з відбиття ударів противника при нападі на корабель, що охороняється, з повітря”, – повідомили у ВМС ЗСУ.

Закінчилися тренування урочистим проходженням кораблів в морі.