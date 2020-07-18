Об этом сообщает Swiss info.
В соответствии с планами, представленными муниципальными властями, новаторский проект будет располагать жилищным фондом в размере 20 квартир различной площади, от 1,5-комнатных до 3,5-комнатных, а также тремя медицинскими корпусами. Инфраструктура будет построена в ближайшие три года.
Проект является частью “Стратегии старения к 2035 году”, разработанной муниципалитетом Цюриха при участии ЛГБТ-организации queerAltern.
“Это долгожданная инициатива, и мы приветствуем ее осуществление”, – отметил менеджер проекта Женевьева Донне.
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