В Цюрихе в 2025 году откроют сеть квартир для проживания пожилых лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов.

Об этом сообщает Swiss info.

В соответствии с планами, представленными муниципальными властями, новаторский проект будет располагать жилищным фондом в размере 20 квартир различной площади, от 1,5-комнатных до 3,5-комнатных, а также тремя медицинскими корпусами. Инфраструктура будет построена в ближайшие три года.

Проект является частью “Стратегии старения к 2035 году”, разработанной муниципалитетом Цюриха при участии ЛГБТ-организации queerAltern.

“Это долгожданная инициатива, и мы приветствуем ее осуществление”, – отметил менеджер проекта Женевьева Донне.