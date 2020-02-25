В этом году на всех станциях киевского метро установят дефибрилляторы.

Об этом сообщил департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

“Департаментом транспортной инфраструктуры в 2020 году успешно реализуется 23 проекта общественного бюджета Киева. Одни из важнейших – установление дефибрилляторы на станциях КП “Киевский метрополитен”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь планировалось оснастить 20 станций метро устройствами запуска сердца, однако, учитывая важность проекта, было решено установить их на всех 52 станциях.

“Внезапная остановка сердца не выбирает жертву. Правильная первая медицинская помощь может спасти человеку жизнь. Мы хотим сделать метро безопасным и повысить шансы на выживание для каждого из нас”, – добавили в департаменте.