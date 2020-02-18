В этом году Украина будет участвовать в конкурсе "Евровидение юных музыкантов", который состоится в июне в Хорватии.

Об этом сообщила пресс-служба Общественного вещателя.

Отмечается, что в этом конкурсе участвуют только страны-члены Европейского вещательного союза.

“Евровидение юных музыкантов-2020” состоится в Загребе (Хорватия). 17 июня зрители увидят полуфинал, а уже 21 июня – финал.

Вместе с Украиной в международном конкурсе примут участие еще 10 стран: Греция, Эстония, Мальта, Норвегия, Польша, Словения, Хорватия, Чехия, Швеция.

“Благодаря проекту “Я – виртуоз”, который уже в течение трех лет видим на сцене Дома звукозаписи “Общественного радио” – самой акустической сцене страны – мы убедились, что в Украине много юных талантливых музыкантов. Конечно, Украина может быть достойно представлена на таком почтенном конкурсе, как “Евровидение юных музыкантов”. Мы даже можем надеяться на победу. Ведь на самом деле украинские музыканты уже имеют международное признание. В течение 2019 года более трехсот раз записи классической музыки, которые сделало “Украинское радио” звучали на радиостанциях Европейского вещательного союза. Их транслировало, в частности, радио ВВС”, – отметил генеральный продюсер “Общественного радио” Дмитрий Хоркин.