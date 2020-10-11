В Центризбиркоме рекомендуют на избирательном участке для получения бюллетеня предъявить паспорт в виде книжечки или ІD-карту. Паспорта из приложения "Дія" не стоит использовать.

Об этом в Facebook сообщила секретарь ЦИК Елена Гатауллина.

Для выдачи бюллетеня члену участковой избирательной комиссии нужно установить личность избирателя, а для этого избирателю придется снять маску.

Проверять место регистрации члену УИК уже не нужно, ведь избирательный адрес – это не всегда адрес места регистрации.

Отсутствие в паспорте, вклеенных в 25/45 лет фото, не является основанием того, чтобы не выдавать бюллетень.

“Рекомендую всем избирателям идти на участок с паспортом в виде книжечки или ID-карты. Ведь, предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении “Дія” можно будет только при условии наличия в УИК технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт. Сейчас в УИК таких устройств нет”, – отметила Елена Гатауллина.