Соответствующий комментарий опубликовала пресс-служба ЦИК.
В нем указано, что Центризбирком не был вовлечен в проведение этого опроса.
“ЦИК делает все возможное и невозможное для того, чтобы выборы 25 октября были организованы на должном уровне даже в таких непростых условиях, сложившихся в связи с пандемией. Выборы пройдут в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, никаких действий по организации опроса общественного мнения ЦИК не осуществляет”, – подчеркнул глава комиссии Олег Диденко.
Инициативу Зеленского глава ЦИК назвал такой, что, вероятно, не будет соответствовать избирательному законодательству.
“Представляется, что инициатива президента будет организовываться не в соответствии с избирательным законодательством, а детали относительно этой инициативы, в частности формата реализации, думаю, все мы узнаем в ближайшее время”, – отметил Диденко.
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов.
- В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.
- Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.
- В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.
- Тем временем заместитель главы Верховной Рады и народный депутат от “Слуги народа” Руслан Стефанчук заявил, что анонсированный Владимиром Зеленским опрос 25 октября – это “пробник референдума”.