Центральная избирательная комиссия Украины не принимает участия в организации анонсированного президентом Владимиром Зеленским "всенародного опроса" в день местных выборов 25 октября.

Соответствующий комментарий опубликовала пресс-служба ЦИК.

В нем указано, что Центризбирком не был вовлечен в проведение этого опроса.

“ЦИК делает все возможное и невозможное для того, чтобы выборы 25 октября были организованы на должном уровне даже в таких непростых условиях, сложившихся в связи с пандемией. Выборы пройдут в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, никаких действий по организации опроса общественного мнения ЦИК не осуществляет”, – подчеркнул глава комиссии Олег Диденко.

Инициативу Зеленского глава ЦИК назвал такой, что, вероятно, не будет соответствовать избирательному законодательству.

“Представляется, что инициатива президента будет организовываться не в соответствии с избирательным законодательством, а детали относительно этой инициативы, в частности формата реализации, думаю, все мы узнаем в ближайшее время”, – отметил Диденко.