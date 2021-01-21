Об этом сообщает издание The Local.
Дания начала вакцинацию 27 декабря и в настоящее время процент вакцинированных один из самых высоких в Европейском Союзе.
Датская стратегия разбита на 12 приоритетных групп, из которых первые пять в настоящее время получают вакцину, хотя это также зависит от региона, в котором они живут.
“Бездомные и социально уязвимые люди, которые подвергаются особому риску, вакцинируются согласно категории 5”, – говорится в заявлении Министерства социальных дел.
По данным социальных служб, в Дании около 6500 бездомных. И решение об их первоочередной вакцинации последовало за призывами благотворительных организаций и чиновников, которые указали на повышенный риск передачи коронавируса среди бездомных.
“Настоятельно необходимо уделить первоочередное внимание нашим наиболее уязвимым, людям, живущим на улицах, тем, кто больше всего нуждается в помощи. Вакцины + пакеты помощи – сейчас!” – в Facebook сообщила группа правовой помощи Gadejuristen (The Street Lawyers).
Отмечается, что почти 3% населения Дании уже получили первую дозу вакцины против COVID-19, а 0,5 % также получили вторую дозу.
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