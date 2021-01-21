Правительство Дании намерено включить бездомных в число тех, кому будет проведена приоритетная вакцинация против COVID-19. Ранее благотворительные организации и официальные лица призвали оказать помощь этой уязвимой группе населения.

Об этом сообщает издание The Local.

Дания начала вакцинацию 27 декабря и в настоящее время процент вакцинированных один из самых высоких в Европейском Союзе.

Датская стратегия разбита на 12 приоритетных групп, из которых первые пять в настоящее время получают вакцину, хотя это также зависит от региона, в котором они живут.

“Бездомные и социально уязвимые люди, которые подвергаются особому риску, вакцинируются согласно категории 5”, – говорится в заявлении Министерства социальных дел.

По данным социальных служб, в Дании около 6500 бездомных. И решение об их первоочередной вакцинации последовало за призывами благотворительных организаций и чиновников, которые указали на повышенный риск передачи коронавируса среди бездомных.

“Настоятельно необходимо уделить первоочередное внимание нашим наиболее уязвимым, людям, живущим на улицах, тем, кто больше всего нуждается в помощи. Вакцины + пакеты помощи – сейчас!” – в Facebook сообщила группа правовой помощи Gadejuristen (The Street Lawyers).

Отмечается, что почти 3% населения Дании уже получили первую дозу вакцины против COVID-19, а 0,5 % также получили вторую дозу.