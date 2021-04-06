Об этом сообщает на государственный портал здравоохранения.
Паспорт доступен в приложении для смартфона и в бумажной форме. Отмечается, что он все еще находится в разработке, а выпуск финальной его версии запланирован на май.
Так, с 6 апреля COVID-паспорт нужно предъявлять в:
- парикмахерских;
- тату-салонах;
- парках развлечений.
С 21 апреля:
- на открытых верандах ресторанов и кафе;
- в музеях, художественных галереях и библиотеках.
С 6 мая COVID-паспорт позволит посещать:
- рестораны и кафе в закрытых помещениях;
- театры, кинотеатры;
- фитнес-центры.
С 21 мая с документом можно посетить:
- спортивные мероприятия;
- крытые помещения в парках развлечений, зоопарках;
- игровые площадки.
Напомним, в Европейском союзе разрабатывают международный COVID-паспорт, с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами. 17 марта Еврокомиссия представила разработанный документ – цифровой зеленый сертификат.
- Ранее сообщалось, что Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Никаких других “иммунных паспортов” Украина вводить не планирует.
- Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьерри Бретон заявил, что сертификаты вакцинации против COVID-19 для Евросоюза появятся уже 15 июня этого года.