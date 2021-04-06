Об этом сообщает на государственный портал здравоохранения.

Паспорт доступен в приложении для смартфона и в бумажной форме. Отмечается, что он все еще находится в разработке, а выпуск финальной его версии запланирован на май.

Так, с 6 апреля COVID-паспорт нужно предъявлять в:

  • парикмахерских;
  • тату-салонах;
  • парках развлечений.

С 21 апреля:

  • на открытых верандах ресторанов и кафе;
  • в музеях, ​художественных галереях и библиотеках.

С 6 мая COVID-паспорт позволит посещать:

  • рестораны и кафе в закрытых помещениях;
  • театры, кинотеатры;
  • фитнес-центры.

С 21 мая с документом можно посетить:

  • спортивные мероприятия;
  • крытые помещения в парках развлечений, зоопарках;
  • игровые площадки.

Напомним, в Европейском союзе разрабатывают международный COVID-паспорт, с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами. 17 марта Еврокомиссия представила разработанный документ – цифровой зеленый сертификат.