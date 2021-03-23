В даркнете можно приобрести вакцины AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm или Johnson & Johnson по цене от 500 долларов. Также можно купить паспорт о вакцинации или негативный тест на COVID-19.

Об этом сообщает ВВС.

Даркнет – это скрытая глобальная сеть, в которой можно заключать сделки между “друзьями”. Цены на вакцины AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm или Johnson & Johnson варьируются от 500 до 750 долларов за дозу.

Купить паспорт о сделанной вакцине можно за 150 долларов.

Исследователи из компании Check Point, занимающейся кибербезопасностью, отследили рекламу на хакерских форумах и других торговых площадках. За последний месяц просмотры рекламы, связанной с вакцинацией от коронавируса, выросли втрое.

Вакцины продают пользователи из США, Великобритании, Испании, Германии, Франции и России. Исследователи нашли несколько объявлений на английском и русском языках.

В даркнете предлагают вакцину Oxford-AstraZeneca за 500 долларов, Johnson & Johnson и Sputnik за 600 долларов каждая, а также Sinopharm за 750 долларов. Один из продавцов предлагает доставить вакцину на следующий день или даже “в течение ночи в экстренном случае”.

В другом рекламном объявлении предлагают фальшивый отрицательный тест.

“Мы делаем отрицательные тесты на COVID-19 для путешественников за границу, для поиска работы и т. д. Купите два отрицательных теста и получите третий бесплатно!”

Также в даркнете предлагают паспорта вакцинации. Они вскоре будут необходимы на территории Евросоюза, чтобы, к примеру, посетить мероприятие на стадионе, пойти на выставку или отправиться в путешествие. За поддельные паспорта просят 150 долларов. Купить можно за биткоины.

Чтобы приобрести вакцину, отрицательный тест или паспорт о вакцинации, клиента просят сообщить анкетные данные, а также дату, на которую нужно записать “вакцинацию”.

Одед Вануну, представитель Check Point, сказал:

“Людям необходимо понимать, что попытки получить вакцину, паспорт вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19 неофициальными способами чрезвычайно рискованные, поскольку хакеры больше заинтересованы в деньгах”.

Он отметил, что его компания купила вакцину Sinopharm в даркнете 750 долларов, но еще не получила ее.

В связи с этим в Check Point призвали страны ввести систему QR-кодов во всей документации по вакцинам.