Об этом сообщается на сайте ведомства.

“В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода – беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ Владимир Замана”, – говорится в сообщении.

В целом следователи ГБР выделили пять основных эпизодов совершения преступления, которые привели к аннексии полуострова.

1. Преступное сокращение ВСУ

Несмотря на возвращение к внеблоковому статусу, которое требовало наращивания численности армии, в течение 2012-2013 годов предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тыс. до 162 тыс. военнослужащих.

2. Подрыв состояния мобилизационной готовности

В 2013 году была сокращена половина от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, была свернута “по-буквенная” приписка мобилизационных ресурсов в воинские части и уничтожен учет военной техники.

3. Уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма

Управление системой ПВО в Крыму было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же, была сокращена одна из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлены программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.

4. Незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов

Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ, которые противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.

5. Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы

Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 – начале 2014 годов, не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведения широкомасштабных военных учений на территории Крыма.