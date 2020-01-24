В Государственном бюро расследований заявили, что расценили попытки народных депутатов от фракции "Европейской солидарности" войти в помещение как вмешательство в работу бюро. В партии подчеркивают, что заявление ГБР о том, что депутаты якобы врывались в помещение, не соответствует действительности.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Государственное бюро расследований является государственным правоохранительным органом. В соответствии с частью 2 статьи 4 закона Украины “О Государственном бюро расследований” запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований. Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение государственного бюро расследований, бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы закона”, – сообщила пресс-служба ГБР.

Напомним, нардепы пришли в ГБР, чтобы заявить руководству ведомства о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката беглого президента Виктора Януковича Александра Бабикова, а также передать письма от семей “Небесной сотни”.

Однако охрана ведомства препятствовала депутатам пройти в помещение. Нардепы подчеркивают, что статья 17 закона “О статусе народного депутата предусматривает”, что народный депутат Украины имеет право беспрепятственно попадать на территорию государственных учреждений, предприятий и организаций, и должен быть безотлагательно принят его руководителем.

После нескольких попыток получить объяснения от охраны ГБР, нардепы вызвали полицию. Правоохранители, приехавшие на вызов более чем через час, прошли к охране, пообщались с ними и предложили депутатам написать заявление.

Позже полиция диалога официально и на камеры подтвердили, что никаких правонарушений общественного порядка не было, никаких “вдираний” и попыток влиять на ГБР, как заявили охранники ведомства, также не было зафиксировано.

Кроме того, по словам Ирины Геращенко, полиция зарегистрировала заявление нардепов “О совершении преступления со стороны руководства и охраны ГБР, которые препятствовали деятельности народных депутатов, нарушили закон о статусе народных депутатов, ст.17 и решения Конституционного Суда о беспрепятственном допуске народных депутатов в государственных учреждений”.

Геращенко отметила, что депутаты подадут в суд из-за размещения на официальном сайте ГБР недостоверной информации о якобы попытке депутатами осуществить незаконное вмешательство в работу государственных органов.

В то же время, под зданием ГБР собрались активисты. Они требуют, чтобы бюро занималось “своей работой”, а не политически мотивированными преследованиями.