Государственное бюро расследований уверяет, что допросы лидеров Революции Достоинства были отменены, они не связаны с политическими мотивами.

Об этом идет речь в пресс-релизе, опубликованном вечером 19 ноября.

Ранее стало известно, что ГБР приняло и начало расследовать то, что Майдан якобы был “госпереворотом” по заявлению соратника экс-президента Виктора Януковича Рената Кузьмина, который в 2010-2013 годах был первым заместителем генпрокурора.

Участники и лидеры Революции Достоинства, в частности, экс-нардеп Татьяна Черновол, экс-глава СНБО Александр Турчинов, бывший спикер ВР Андрей Парубий и бывший премьер Арсений Яценюк, получили повестки на допрос в качестве свидетеля.

В ГБР уверяют, что уголовное производство о якобы государственном перевороте было открыто по решению суда, а вызов на допрос не связан с политическими мотивами.

“Сообщаем, уголовное производство по статье 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) зарегистрировано Офисом Генерального прокурора во исполнение решения суда. Досудебное расследование в соответствии со статьей 214 УПК Украины поручено Государственному бюро расследований. Следственные действия, а именно допросы указанных лиц в качестве свидетелей, обусловлены необходимостью выполнения статьи 2 УПК Украины относительно обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств уголовного производства”, — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что допросы этих лиц были отменены две недели назад “в связи с распространением эпидемии COVID-19”.

“Подтверждением манипуляций о приурочивании указанных вызовов ко Дню Достоинства и Свободы является то, что допросы отменены еще 2 недели назад, но свидетели о факте вызовов заявляют только сейчас”, — считают в бюро.

Отметим, ранее Татьяна Черновол сообщила, что допрос был не отменен, а перенес, а причиной тому — коронавирусная инфекция у следователя ГБР.