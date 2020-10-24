В день местных выборов, 25 октября, в Государственном бюро расследований будет работать телефонная "горячая линия", куда можно будет сообщить о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что Бюро будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовных правонарушениях:

– высокими должностными лицами (народные депутаты, члены ЦИК);

– правоохранителями и военнослужащими;

– судьями.

В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщить о преступлении можно по телефону: (044) 294-64-63.