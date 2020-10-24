Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Отмечается, что Бюро будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовных правонарушениях:
– высокими должностными лицами (народные депутаты, члены ЦИК);
– правоохранителями и военнослужащими;
– судьями.
В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщить о преступлении можно по телефону: (044) 294-64-63.
- Сегодня, 24 октября, в Украине установлен “день тишины“ перед очередными выборами в областные советы и первыми выборами в районные советы и объединенные общины.