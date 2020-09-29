В ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября, Украина перейдет на так называемое зимнее время. В этот день состоятся местные выборы.

Об этом сообщили в департаменте технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

“25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад”, – говорится в сообщении.

Переход состоится в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 “О порядке исчисления времени на территории Украины”.

Стрелки часов с целью экономии энергии переводят на летнее и зимнее время, начиная с 1981 года. Предполагалось, что осенью 2012 года Украина в последний раз переведет время и останется во втором часовом поясе. Но Правительство этот вопрос так и не рассмотрело, поэтому украинцы продолжают переводить часы дважды в год.