С начала сутки 25 октября представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе ни разу не открывали огонь по позициям украинских военных.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Согласно сообщению, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским защитниками.

“С начала текущих суток, 25 октября, в районах ответственности наших подразделений нарушений договоренностей, вступивших в силу 27 июля 2020, со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. На всех участках линии разграничения наблюдается тишина”, — отметили в штабе.

Военнослужащие находятся в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия боевиков.

В это время вдоль линии разграничения сторон продолжается разминирование территории. За прошедшие сутки саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали более 2 га.