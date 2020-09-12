В день встречи советников лидеров "нормандской четверки", 11 сентября, нарушений договоренностей о перемирии на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

Об этом сообщили операции Объединенных сил.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, соблюдая режим прекращения огня, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

“За прошедшие сутки, 11 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина”, – говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 12 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.