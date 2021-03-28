Соединенные Штаты намерены расширить санкции против России, агрессивное поведение которой является ключевой проблемой как для США, так и для альянса НАТО.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

Блинкен сказал, что администрация “предпримет необходимые действия в то время и в месте, которые будет выбраны”.

При этом он отказался сообщить конкретные детали.

Блинкен также подчеркнул, что Штаты намерены “наращивать” санкции за строительство российского газопровода “Северный поток-2” и уже предупредили об этом Германию.

“Мы считаем, что это (строительство газопровода) плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом напрямую нашему близкому партнеру – Германии. И это то, что я сделал. В Конгрессе придерживаются такого же мнения. Согласно законодательству, мы ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве и пытаются достроить трубопровод. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать делать это”, – сказал он.

Блинкен заявил о существующих разногласиях США и Германии по трубопроводу, отметив, что практически во всех других областях две страны работают “более тесно, чем когда бы то ни было”.