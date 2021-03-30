Госсекретарь США Энтони Блинкен представил доклад о соблюдении прав человека, раскритиковав власти России, Беларуси и Китая за деятельность в этой отрасли. В докладе проанализировано 20 стран.

Об этом говорится в докладе.

Блинкен отметил, что в 2020 году в мире ухудшилась ситуация в отношении соблюдения прав человека.

В Госдепе выделили 10 пунктов, которые свидетельствуют о нарушении прав человека в той или иной стране. Это казни без суда и следствия, незаконные задержания и пытки, в том числе по отношению к представителям ЛГБТ (к примеру, в Чечне), подавление свободы слова и насилие над журналистами, блокировка и фильтрация интернет-контента, подавление права на мирные собрания и на свободу объединений (к примеру, в Беларуси).

В докладе указано, что в России в 2020 году преследовали “политических диссидентов”, а в Китае притесняли права и преследовали уйгуров в Синьцзяне.

“Слишком многие люди продолжали страдать в тяжелых условиях в 2020 году”, – заявил Блинкен во время презентации доклада. По его словам, правительства некоторых стран использовали пандемию коронавируса, как предлог, чтобы ограничить права человека и укрепить стиль авторитарного правления.

Он сделал акцент на том, что нынешняя президентская администрация Джо Байдена “поставила человека в центр внешней политики Америки”.

“Мы задействуем все инструменты нашей дипломатии для защиты прав человека и привлечения к ответственности виновных в злоупотреблениях”, – сказал Блинкен.

Он обратил внимание на “нападения на оппозиционных политиков, антикоррупционных активистов, независимых журналистов и заключение их под стражу в таких странах, как Россия, Уганда, Венесуэла”. Также он осудил агрессию правоохранителей и бездействие властей во время общенациональных протестов в Беларуси.

В части о нарушении прав человека в России, в отчете сделали акцент на отравлении Алексея Навального. Его называют “оппонентом Кремля” и оппозиционным политиком, которого посадили в тюрьму. В тексте доклада сказано, что “из достоверных сообщений следует, что сотрудники Федеральной службы безопасности России использовали нервно-паралитическое вещество, чтобы отравить Навального. Промышленно-развитые демократии и страны НАТО осудили отравление Навального и призвали Россию привлечь виновных к ответственности”.

В Госдепартаменте отметили, что на ситуацию с соблюдением прав человека в России негативно влияет оккупация Крымского полуостров и поддержка боевиков на Донбассе.

“Наблюдатели сообщают о гибели и ранениях тысяч мирных жителей, а также многочисленных злоупотреблениях, совершенных войскам под командованием России в районе украинского Донбасса… Власти также проводили политически мотивированные аресты, задержания и судебные процессы над украинскими гражданами в России, многие из которых утверждали, что подвергались пыткам”, – сказано в докладе Госдепа США.

При этом, в ведомстве обратили внимание на то, что российские власти не принимают “адекватных мер для выявления, расследования, судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, совершивших злоупотребления, что привело к созданию атмосферы безнаказанности”.

В докладе сказано, что США имеют доказательства того, что “российское правительство или его агенты … “совершали или пытались совершить… незаконные убийства”.

О Беларуси в докладе сказано, что сейчас это “авторитарное государство”, в котором Лукашенко смог установить свою власть над всеми институтами власти. Они обратили внимание на то, что он принимал незаконные указы и фальсифицировал выборы. По мнению американской стороны, ни одни президентские выборы в Беларуси с 1994 года “не соответствовали международным стандартам”.