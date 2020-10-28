Об этом она написала в Twitter.
“США и весь мир солидарны с народом Беларуси. Они продемонстрировали прекрасную мужество и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы будем и в дальнейшем поддерживать их законные стремления”, – сказано в заявлении представительницы Госдепа.
Как известно, накануне, 27 октября, Лукашенко подтвердил, что лично приказал разогнать участников очередной мирной акции в Минске 25 октября.
Напомним, в ночь с 25 на 26 октября в Беларуси истек срок “народного ультиматума” лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановськой – она требовала от Александра Лукашенко оставить пост и освободить всех политзаключенных. Поскольку ее требования власти не рассмотрели, рабочие и студенты вышли на протесты утром 26 октября.
- Накануне в Минске 11-ый марш протеста против режима Александра Лукашенко “Народный ультимутум” закончился разгоном гранатами и резиновыми пулями.
- 13 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила действующей власти Беларуси “народный ультиматум” и призвала выполнить требования.
- Также она призвала белорусов к всеобщей забастовке с 26 октября и пообещала помочь в случае потери работы.