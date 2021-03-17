В Государственном департаменте США уверяют, что найдут способ привлечь к ответственности Россию за вмешательство в американские президентские выборы 2020 года.

Об этом в ходе брифинга сказала заместитель пресс-секретаря Госдепа Джалина Портер.

После публикации отчета разведки о фактах, подтверждающих вмешательство России в выборы президента США, представительницу Госдепа попросили прокомментировать – как это может повлиять на РФ, а также – как это повлияет на отношения между странами.

“Мы будем взаимодействовать с Россией таким образом, чтобы всегда продвигать интересы Америки. При этом, мы осознаем, какие проблемы исходят от России”, – отметила представительница Госдепа.

Портер сказала, что США настроены на диалог с Россией в тех сферах, которые способствуют продвижению американских интересов.

“Даже сотрудничая с Россией во имя продвижения американских интересов, мы сумеем привлечь Россию к ответственности за любое из ее злонамеренных действий”, – сказала она.

После заявления президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин – “убийца”, а Россия ответит за вмешательство в американские выборы, Кремль отозвал своего посла Анатолия Антонова в Москву для проведения консультаций относительно дальнейших действий.

В то же время США не планируют делать то же самое в отношение своего посла в РФ Джона Салливана. Тот может продолжать дипломатическую миссию.

О чем идет речь в отчете американской разведки?

Разведка США представила рассекреченный доклад с доказательствами относительно вмешательства России в процесс американских президентских выборов. В нем сказано, что президент РФ Владимир Путин лично курировал некоторые процессы несанкционированного вмешательства.

По данным разведки, Путин и ряд российских правительственных организаций прилагали усилия к очернению кандидатуры президента Джо Байдена и Демократической партии, поддержке бывшего президента США Дональда Трампа, подрыву общественного доверия к избирательному процессу и обострению социально-политических споров в США.

“Ключевым элементом стратегии Москвы во время этого избирательного цикла было использование людей, связанных с российской разведкой, чтобы продвигать нарративы, включая обманчивые и необоснованные обвинения против президента Байдена, – через американские СМИ, чиновников, известных личностей, включая приближенных к экс-президенту Трампу и его администрации”, – говорится в отчете.

В документе подчеркивается, что Путин мог контролировать деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, который “сыграл важную роль” в деятельности РФ по влиянию на выборы.

Также отмечается, что Деркач “имеет связи с российскими официальными лицами, как и с российскими спецслужбами”.

Согласно докладу, Деркач в 2020 году четыре раза публиковал аудиозаписи, которыми пытался доказать причастность Джо Байдена к якобы коррупционным действиям, связанным с Украиной. Такие действия нардепа были направлены на “обеспечение переизбрания президента Трампа”.

Основная идея, которую распространяли из России, осталась неизменной: якобы коррупционные связи между президентом Байденом, его семьей и другими официальными лицами США и Украины.

По данным разведки США, российские спецслужбы “использовали доверенных лиц, связанных с Украиной, и связи этих доверенных лиц, в том числе их контакты в США, чтобы распространить этот нарратив, чтобы дать Москве правдоподобное отрицание их причастности”.