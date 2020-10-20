После местных выборов, 25 октября, сельскохозяйственные земли из государственной собственности передадут на баланс громадам в рамках реформы децентрализации.

Как это будет происходить рассказал глава ведомства Роман Лещенко в интервью “Экономической правде”.

Передачу земель громадам осуществят согласно Указу Президента Украины Владимира Зеленского, в соответствии со статьей 117 Земельного кодекса Украины.

Процедура займет около двух месяцев.

“Фактически Госгеокадастр добровольно откажется от государственных земель и передаст их громадам, а они зарегистрируют их как свою собственность в рамках новых административно-территориальных границ и станут полноценными хозяевами этой земли. Передав землю громадам, мы также нивелируем коррупционные риски, которые были связаны напрямую с Госгеокадастром с 2013 г., когда ему передали эти земли в управление”, — рассказал Лещенко.

Таким образом, государственная земля сельскохозяйственного назначения будет передана до конца 2020 г.

Касательно процедуры передачи земель, это будет выглядеть следующим образом:

“Глава Госгеокадастра дает поручение территориальным управлениям, а они напрямую работают с главами громад — регистрируют и передают землю. То есть это бюрократический процесс: чем быстрее громады отреагируют — тем быстрее перерегистрируем. Мы оперативно 100% всей государственной земли передадим народу, то есть громадам”.