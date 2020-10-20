Глава Госгеокадастра Роман Лещенко рассказал о том, сколько земли сельскохозяйственного назначения сейчас находится в государственной собственности.

Об этом он сказал в интервью изданию “Экономическая правда”.

На сегодняшний день, по результатам проведенного аудита, в государственной собственности находится 750 тысяч га земли сельхозназначения. В 2019 году, до аудита, говорили о том, что в госсобственности 10,4 млн га.

“Когда вам говорили, что в стране 10 млн га земли государственной собственности, то это была ложь. Страна фактически разграблена. Осталось крайне мало – примерно 2 млн га мы передаем в ОТГ и остается свободных 0,75 млн га”, – заявил Лещенко.

Он пояснил, что такое большое количество земли разворовали за счет схемы по бесплатной приватизации земли. Как оказалось, в механизме бесплатной приватизации нет процедуры проверки лица в реестрах Министерства юстиции и Госгеокадастра. Из-за этого непонятно, кто получил один земельный участок, а кто – более десяти.

Он пояснил, что за последние семь лет, с середины 2013 года до 2020 год, из государственной в частную собственность через механизм бесплатной приватизации было выведено более 700 тысяч га земли.

“То есть, речь идет о территории одной небольшой европейской страны (Словакии, – ред.)”, – заявил Лещенко.

Теперь Госгеокадастр проводит аудит электронного реестра. Он уже завершен на 27%.

“Есть группы людей, которые получали земельные участки по 2 га энное количество раз, часто – в очень выгодных местах”, – отметил Лещенко.

По его словам, часто по такой схеме получали близкие к чиновникам люди.