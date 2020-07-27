В Гослесагентстве сообщили о вспышке COVID-19 среди сотрудников центрального аппарата.

Об этом в Facebook сообщил глава Гослесагентства Василий Кузьович.

По его словам, после подтверждения в 3 сотрудников центрального аппарата Гослесагентства коронавируса все сотрудники сдали ПЦР-тесты.

“К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще в 5 сотрудников центрального аппарата Гослесагентства. Мы начали оперативно принимать все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания”, – написал Кузьович.