Об этом в Facebook сообщил глава Гослесагентства Василий Кузьович.
По его словам, после подтверждения в 3 сотрудников центрального аппарата Гослесагентства коронавируса все сотрудники сдали ПЦР-тесты.
“К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще в 5 сотрудников центрального аппарата Гослесагентства. Мы начали оперативно принимать все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания”, – написал Кузьович.
- Ранее сообщалось, что в Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” зафиксировали вспышку коронавируса.