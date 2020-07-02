В 2019 году доходы ниже фактического прожиточного минимума (3660,9 гривен в месяц) получали 8,9 млн (23,1 %) украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В то же время, доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума (1902,1 гривен в месяц) получали 0,4 млн (1,1 %) граждан Украины.

При этом уровень бедности в последние годы уменьшается, например, в 2018 году доходы ниже прожиточного минимума получали 10,6 млн (27,6 %), а в 2017 – 13,5 млн (34,9 %).