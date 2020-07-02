Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В то же время, доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума (1902,1 гривен в месяц) получали 0,4 млн (1,1 %) граждан Украины.
При этом уровень бедности в последние годы уменьшается, например, в 2018 году доходы ниже прожиточного минимума получали 10,6 млн (27,6 %), а в 2017 – 13,5 млн (34,9 %).
- Ранее в Торгово-промышленной палате сообщили, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион. Отмечалось, что в первую очередь потеряли работу люди, которые были заняты в сферах, деятельность которых была приостановлена из-за карантина. В то же время в Минэкономики 16 апреля проинформировали, что с начала карантина количество официально зарегистрированных безработных в Украине увеличилось почти на 90 тысяч.