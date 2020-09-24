Об этом в Facebook сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий
“Сегодня принято решение оштрафовать владельцев аптеки за производство и распространенных препарата, рекламировался как “средство от коронавируса”. Так и назывался “Антикоронавирус”. Волна возмущения появлением этого “препарата” прокатилась в соцсетях еще в марте, мы взялись за расследование тогда же. Конечно, лекарств от COVID-19 не было тогда в природе, нет до сих пор. А препараты под названием “Антикоронавирус” — есть”, — отметил Хмельницкий.
По словам Хмельницкого, согласно опросу в 76,8% респондентов возникает впечатление, что препарат с таким названием должен иметь профилактические или лечебные свойства.
Компанию было решено оштрафовать на 30 тысяч гривен.
Этот препарат производила ООО “Группа” Аптекарь”, которая, по данным открытых реестров, зарегистрирована в Днепре и занимается розничной торговлей фармацевтическими товарами в специализированных магазинах. На сайте компании указано, что в ее сети есть две аптеки, обе расположены в городе Днепр.
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