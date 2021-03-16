Красногвардейский районный суд Днепра заочно вынес приговор бывшему главарю террористической организации "ЛНР" Игорю Плотницкому по делу о крушении самолета Ил-76 в Луганском аэропорту в 2014 году. Он получил пожизненный срок.

Об этом сообщает “Судебный репортер” из зала суда.

Плотницкого признали виновным в деле об уничтожении военно-транспортного самолета Ил-76 ВВС Украины, который был сбит над аэропортом Луганска в ночь на 14 июня 2014 года.

Кроме Плотницкого, приговор вынесли двум сепаратистам Александру Гурееву и Андрею Патрушеву. Их всех судили заочно по статье 258 Уголовного кодекса – теракт. Они приговорены к пожизненному заключению.

На момент совершения преступления Плотницкий был командиром незаконного вооруженного формирования “Заря”, а Патрушев – его заместителем. Гуреев был командиром незаконного вооруженного формирования “Витязь”.

Игорь Плотницкий был главарем террористической организации “ЛНР”, возглавлял совет министров непризнанной республики. В ноябре 2017 он якобы ушел в отставку по состоянию здоровья, но в СМИ писали, что Плотницкого сместили в результате переворота. После этого он уехал в Россию, где был арестован за присвоение 1 млрд долларов, выделенных Россией.