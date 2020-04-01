С пятницы, 3 апреля, в Днепре усиливают ограничительные меры на период карантина для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Днепровского городского совета.

В частности, с 9 утра 3 апреля все парки, скверы, зеленые зоны и пляжи будут закрыты для посещения. Их территорию оградят специальными лентами, а на входах установят предупредительные информационные стенды или объявления.

Отмечается, что все городские зоны рекреации будут патрулировать представители полиции, Национальной гвардии Украины и “Муниципальной охраны”.

Кроме того, специальная комиссия запретила проведение слишком шумных ремонтов в многоквартирных домах. Исключением могут быть только новостройки, в которых заселены менее половины квартир. Жаловаться на несоблюдение этого запрета граждане могут в городскую инспекции по благоустройству.

Вместе с тем, возле контрольно-пропускных пунктов на въездах в город, где водителям и пассажирам автомобилей измеряют температуру, нанесут специальную дорожную разметку и установят соответствующие знаки.

Также во время несения караула на служебных авто правоохранители, работники ГСЧС и “Муниципальной охраны” через громкоговорители будут транслировать сообщения о правилах поведения горожан во время карантина и способы предотвращения заражения коронавирусом. Как известно, нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 тыс. грн.