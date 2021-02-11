Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
По указанному адресу оперативно приехали водолазы-спасатели аварийно-спасательной части на водных объектах Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Пес провалился в прорубь на расстоянии 10 метров от берега и из последних сил держался на поверхности.
“Чрезвычайники с помощью специального снаряжения и веревки подползли к четвероногому и вытащили его на берег. Измученное животное обтерли сухой одеждой и согрели в служебном автомобиле”, – говорится в сообщении.
Фото: ГСЧС Украины
- В 2019 году вблизи села Новый Белоус, что в Черниговской области, спасатели помогли маленькому лосенку выбраться из ловушки.