Сегодня утром, 11 февраля, на водоеме вблизи улицы Житомирской Амур-Нижнеднепровский района города Днепр, пес провалился под лед и не мог самостоятельно выбраться.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По указанному адресу оперативно приехали водолазы-спасатели аварийно-спасательной части на водных объектах Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Пес провалился в прорубь на расстоянии 10 метров от берега и из последних сил держался на поверхности.

“Чрезвычайники с помощью специального снаряжения и веревки подползли к четвероногому и вытащили его на берег. Измученное животное обтерли сухой одеждой и согрели в служебном автомобиле”, – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС Украины