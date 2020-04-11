Волонтеры Днепропетровской медицинской академии начали делать маски для индивидуальной защиты медицинского персонала от коронавируса COVID-19 из масок для дайвинга.

Об этом сообщила пресс-служба медицинской академии.

“Модификации масок для ныряния сейчас используют во всем мире как средство индивидуальной безопасности. В Днепре этот проект также воплотился в реальность!” – говорится в сообщении.

Отмечается, что компании-производители масок для ныряния откликнулись на нужды медицинского сообщества и бесплатно выложили файлы с 3D-моделями коннекторов для вирусно-бактериальных фильтров.

Сама система адаптации маски для дайвинга проста: сначала убирается дыхательная трубка, на ее место устанавливается напечатанный пластиковый коннектор, а к нему присоединяется дыхательный вирусно-бактериальный фильтр.

Преимущества такой системы заключаются в том, что пациент имеет свободное дыхание, обеспечена герметичность и эргономичность, а также можно избежать пролежней лица при длительном использовании.

Кроме того, по особой необходимости такая система может быть подключена к аппарату ИВЛ в режиме самостоятельного дыхания под постоянным положительным давлением (CPAP) для оказания экстренной работодателем больным с COVID-19. Такой подход в лечении осложнений COVID-19, как CPAP, указанный в промежуточной инструкции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Волонтеры добавили, что каждая изготовленная система бесплатно попадет к врачам-анестезиологам и среднему медицинскому персоналу, которые работают в больницах первой волны г. Днепр и Днепропетровской области и контактируют с COVID-19.

Стоит отметить, что ранее такие маски начали изготавливать в Италии, Франции, Бельгии, Великобритании и Нидерландов.