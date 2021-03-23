Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

“Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга с 00:00 часов. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время. И хотя Днепр пока ещё не в “красной” зоне ( и, надеюсь, не будет) принято волевое решение сделать это”, – отметил он.

По словам Филатова, местная власть постарается сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и уже продумывает механизм компенсации из местного бюджета.

“Мы не теряли время зря и готовились к очередной волне эпидемии, проводя кислородную разводку, устанавливая в больницах бесперебойное питание и закупая дополнительные объемы лекарств. Мы надеемся на ваше понимание, гражданскую зрелость и соблюдение элементарных противоэпидемиологических мер”, – добавил он.