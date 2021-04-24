Про це поінформували в пресслужбі ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.
Повідомлення про те, що на площі Соборна в Дніпрі виникла стрілянина, в результаті якої поранено чоловіка, надійшла до правоохоронців о 14:42.
На місці інциденту поліціянти встановили, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів в бік 42-річного водія автомобіля Toyota Land Cruiser, після чого втік з місця події.
Від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.
Зараз триває огляд місця події, встановлюються всі обставини події.
За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).
За даними місцевого видання “Інформатор” та “34 каналу”, стрілянина сталася близько 14:40 на Соборній площі, біля ресторану “Артист”.
Чоловік разом зі своєю дитиною (за попередніми даними дочкою) сів в автомобіль Toyota Land Cruiser і почав від’їжджати, коли до авто підбіг невідомий і почав обстрілювати транспортний засіб.
Загиблий вибіг з автомобіля і впав на трамвайні колії. Після цього зловмисник підійшов до нього і зробив кілька пострілів.
Від отриманих поранень чоловік помер. За даними ЗМІ, ім’я загиблого Анар Мамедов.
Автомобіль з дитиною продовжив рух. Пізніше дитину забрали в безпечне місце.
Поліція розшукує зловмисника, відпрацьовують парк та прилеглі вулиці.
УВАГА! Відео містить сцени насилля, 18+!!!
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