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В Днепре вспыхнул пожар в общежитии: есть пострадавшие

В Днепре возник пожар в общежитии семейного типа, в результате которого были госпитализированы 5 человек.

Воскресенье, 9 февраля 2020, 21:10

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию к месту пожара спасатели установили, что он возник в комнате на 6-м этаже 9-ти этажного дома. Выяснилось, что горело домашнее имущество в комнате на площади 12 кв. метров.

Отмечается, что во время пожара пострадали 5 человек, которые получили отравление продуктами горения, из них один мужчина получил ожоги лица. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы города Днепр.

С помощью аппаратов на сжатом воздухе пожарные спасли 10 человек, которых вывели по лестничным клеткам, также с верхних этажей на свежий воздух были эвакуированы 30 человек. После этого спасатели ликвидировали пожар.

Теги: Днепр, пострадавшие

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