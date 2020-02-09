В Днепре вспыхнул пожар в общежитии: есть пострадавшие

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По прибытию к месту пожара спасатели установили, что он возник в комнате на 6-м этаже 9-ти этажного дома. Выяснилось, что горело домашнее имущество в комнате на площади 12 кв. метров.
Отмечается, что во время пожара пострадали 5 человек, которые получили отравление продуктами горения, из них один мужчина получил ожоги лица. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы города Днепр.
С помощью аппаратов на сжатом воздухе пожарные спасли 10 человек, которых вывели по лестничным клеткам, также с верхних этажей на свежий воздух были эвакуированы 30 человек. После этого спасатели ликвидировали пожар.
- В среду, 4 декабря, в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. При пожаре пострадал 31 человек, также студентка колледжа скончалась в больнице от полученных травм.
- В полиции начали расследование по делу о пожаре в одесском колледже. Рассматривают две версии начала пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджег.
- 9 декабря спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) под завалами сгоревшего одесского колледжа обнаружили еще два тела. Таким образом, количество жертв пожара в колледже возросло до 12 человек.