Об этом врачи рассказали на своей странице в Facebook.

Пациент, который попал в руки врача-герпетолога Константина Подольного, — 16-летняя австралийская квакша Жабик.

“Для лягушки это почетный возраст ветерана, но благодаря хорошему уходу он чувствовал себя отлично. Жабика начала беспокоить его задняя лапка, владельцы обратились к врачу-герпетологу в ветклинику “Акела”, где был поставлен неутешительный диагноз — онкология”, — рассказывают врачи.

После проведения обследований, несмотря на возможные риски, врачи с владельцами Жабика решили делать операцию. Лягушке ампутировали одну из конечностей.

“Это значительно повысило качество жизни пациента и не дало раку подниматься выше метастазами. […] Операция проведена успешно, пациент спокойно продолжил свою реабилитацию после операции и жизнь дома у заботливых владельцев”, — отметили в ветклинике.