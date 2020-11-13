Об этом сообщается на официальной Facebook-странице конкурса.
Конкурс организовал художник Максим Ходак в днепровской галерее “Артсвит” в рамках создания персонального проекта.
Принимать участие могли дети от 6 до 14 лет. Нужно было “создать портрет своего любимого олигарха формата А4 в любой технике” и “подписать его с титульной стороны”.
Конкурс проходил с 25 сентября по 25 октября в два этапа. Сначала каждая работа проходила “онлайн-отбор на соответствие всем техническим требованиям”. Работы, которые прошли во второй этап, пообещали показать “на выставке в галерее”.
Среди работ, которые попали на выставку, и выбрали победителей.
“Целью конкурса является показать благодарность олигархам. Много лет мы обязаны им развитием нашей экономики, поднятием имиджа Украины и сохранением природных богатств! А, как известно, детские глаза видят этот мир более открыто, их взгляды полны любви и искренности, поэтому интересно взглянуть на рисунки детей, изображающие любимого олигарха, которого они выберут самостоятельно”, – отмечается на странице конкурса в Facebook.
Судя по рисункам, некоторые дети изобразили в качестве “любимого олигарха” маму или учительницу. Но были также и портреты Игоря Коломойского, Юлии Тимошенко, Рината Ахметова, Виктора Пинчука и других.
Рисунки победителей:
Рисунки участников:
- Ранее сообщалось, что британец Фил рисует портреты домашних любимцев под псевдонимом Геркулес Ван Вольфвинкл. Свои рисунки мужчина называет “мусором”, но люди со всех уголков мира неожиданно заинтересовались его творчеством.