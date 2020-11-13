В Днепре в сентябре устроили конкурс детского рисунка под названием "Мой любимый олигарх". И вот теперь объявлены его победители.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице конкурса.

Конкурс организовал художник Максим Ходак в днепровской галерее “Артсвит” в рамках создания персонального проекта.

Принимать участие могли дети от 6 до 14 лет. Нужно было “создать портрет своего любимого олигарха формата А4 в любой технике” и “подписать его с титульной стороны”.

Конкурс проходил с 25 сентября по 25 октября в два этапа. Сначала каждая работа проходила “онлайн-отбор на соответствие всем техническим требованиям”. Работы, которые прошли во второй этап, пообещали показать “на выставке в галерее”.

Среди работ, которые попали на выставку, и выбрали победителей.

“Целью конкурса является показать благодарность олигархам. Много лет мы обязаны им развитием нашей экономики, поднятием имиджа Украины и сохранением природных богатств! А, как известно, детские глаза видят этот мир более открыто, их взгляды полны любви и искренности, поэтому интересно взглянуть на рисунки детей, изображающие любимого олигарха, которого они выберут самостоятельно”, – отмечается на странице конкурса в Facebook.

Судя по рисункам, некоторые дети изобразили в качестве “любимого олигарха” маму или учительницу. Но были также и портреты Игоря Коломойского, Юлии Тимошенко, Рината Ахметова, Виктора Пинчука и других.

Рисунки победителей:

Рисунки участников: