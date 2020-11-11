В Днепре водитель Infiniti спровоцировал ДТП с участием пяти авто: есть погибшая

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 11 ноября, около 1:20 на проспекте Слобожанском.
Предварительно установлено, что 21-летний водитель автомобиля Infiniti Q60, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, на перекрестке просп. Слобожанского и ул. Калиновой столкнулся с автомобилем Honda. От удара во время неуправляемого движения произошло столкновение еще с тремя автомобилями, которые стояли на перекрестке на красный сигнал светофора.
Отмечается, что в результате аварии на месте происшествия погибла 32-летняя пассажирка автомобиля Honda, а 34-летнего водителя этого авто доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Водителя Infiniti задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сегодня ему будет вручено уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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