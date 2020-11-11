Covid-19 Украина

обновлено 11.11.2020 в 11:02

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В Днепре водитель Infiniti спровоцировал ДТП с участием пяти авто: есть погибшая

В Днепре водитель Infiniti спровоцировал аварию с участием пяти автомобилей, в результате чего погибла женщина.

Среда, 11 ноября 2020, 11:39

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 11 ноября, около 1:20 на проспекте Слобожанском.

Предварительно установлено, что 21-летний водитель автомобиля Infiniti Q60, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, на перекрестке просп. Слобожанского и ул. Калиновой столкнулся с автомобилем Honda. От удара во время неуправляемого движения произошло столкновение еще с тремя автомобилями, которые стояли на перекрестке на красный сигнал светофора.

Отмечается, что в результате аварии на месте происшествия погибла 32-летняя пассажирка автомобиля Honda, а 34-летнего водителя этого авто доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Водителя Infiniti задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сегодня ему будет вручено уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: Нацполиция

Фото: ГСЧС

  • 30 октября около 16:00 в Киеве на Майдане Незалежности произошла масштабная авария. Автомобиль влетел в толпу и протаранил несколько автомобилей.
  • По предварительным данным, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Незалежности и въехал в толпу. Затем авто выехало на проезжую часть, протаранило не менее 4 авто и остановилось. Погибли два человека, еще четверо получили травмы.
Теги: Днипро, Infiniti, Днипро, ДТП, загиблі, полиция

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