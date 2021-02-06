В Днепропетровской области вблизи железнодорожной станции Воскобойня во время движения по маршруту станций Кривой Рог - Нижнеднепровск-Узел 8 вагонов грузового поезда сошли с рельс. Из-за аварии задерживаются поезда южного направления.

Об этом сообщили в ГСЧС и “Укрзализныци“.

Из-за схождения вагонов были повреждены железнодорожное полотно и электрическая опора, а 4 вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись.

Возникла задержка движения пассажирских поездов в “четном направлении” (в обоих направлениях) – с момента возникновения аварии. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас электроснабжение восстановлено. Продолжаются работы по очистке аварийного участка от поврежденных элементов и восстановлению железнодорожного полотна.

Отмечается, что из-за аварии задерживаются поезда южного направления.

В частности:

▪ поезд №116 Бердянск – Киев отправился с задержкой 2 часа 5 мин.;

▪ поезд №38 Запорожье – Киев отправился со станции Пятихатки ст. с задержкой 1 час 55 мин.;

▪ поезд №12 Киев – Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа.;

▪ поезд №92 Одесса – Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 часа 30 мин.

В “УЗ” добавили, что железнодорожники расследуют причины схода грузовых вагонов.