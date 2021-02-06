Об этом сообщили в ГСЧС и “Укрзализныци“.
Из-за схождения вагонов были повреждены железнодорожное полотно и электрическая опора, а 4 вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись.
Возникла задержка движения пассажирских поездов в “четном направлении” (в обоих направлениях) – с момента возникновения аварии. Погибших и пострадавших нет.
Сейчас электроснабжение восстановлено. Продолжаются работы по очистке аварийного участка от поврежденных элементов и восстановлению железнодорожного полотна.
Отмечается, что из-за аварии задерживаются поезда южного направления.
В частности:
▪ поезд №116 Бердянск – Киев отправился с задержкой 2 часа 5 мин.;
▪ поезд №38 Запорожье – Киев отправился со станции Пятихатки ст. с задержкой 1 час 55 мин.;
▪ поезд №12 Киев – Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа.;
▪ поезд №92 Одесса – Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 часа 30 мин.
В “УЗ” добавили, что железнодорожники расследуют причины схода грузовых вагонов.
- Ранее в американском городе Темпе (штат Аризона) грузовой поезд Union Pacific сошел с рельс, в результате чего загорелся и частично разрушил мост, по которому ехал. Это мост через озеро Темп Таун.