Про це повідомили у ГУ ДСНС Дніпропетровської області.
Зокрема, ДТП сталася на автошляху Н-31 “Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка”, 68км+980м поблизу села Могилів Царичанського району.
По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що сталося лобове зіткнення двох автомобілів: легкового автомобілю Toyota RAV4 та спеціалізованого вантажного самоскиду Ford Cargo 4142D.
Зазначається, що внаслідок ДТП загинуло 4 особи (водій та пасажири легкового автомобілю Toyota RAV4): жінки 1992 та 1997 років народження та чоловіки 1961 та 1984 років народження.
Співробітники Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили тіла з пошкодженого автомобіля. Наразі працівниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.
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