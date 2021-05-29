У Дніпропетровській області зіткнулися легковик та вантажний самоскид, внаслідок чого загинуло четверо осіб.

Про це повідомили у ГУ ДСНС Дніпропетровської області.

Зокрема, ДТП сталася на автошляху Н-31 “Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка”, 68км+980м поблизу села Могилів Царичанського району.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що сталося лобове зіткнення двох автомобілів: легкового автомобілю Toyota RAV4 та спеціалізованого вантажного самоскиду Ford Cargo 4142D.

Зазначається, що внаслідок ДТП загинуло 4 особи (водій та пасажири легкового автомобілю Toyota RAV4): жінки 1992 та 1997 років народження та чоловіки 1961 та 1984 років народження.

Співробітники Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили тіла з пошкодженого автомобіля. Наразі працівниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.