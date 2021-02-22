Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство иностранных дел Италии.
Лука Аттанасио погиб вместе с итальянским солдатом после нападения на их автомобиль, когда они ехали в колонне ООН.
“С глубоким сожалением Фарнезина подтверждает смерть в Гоме посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттанасио и солдата-карабинера”, – говорится в заявлении министерства.
Причину нападения пока установить не удалось.
- По меньшей мере 70 мирных жителей были убиты в результате одновременного нападения боевиков-исламистов на два села в Нигере, недалеко от пограничной зоны с Мали.