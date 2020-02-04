Об этом сообщил глава ведомства Николай Чечеткин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что завтра и послезавтра, 5-6 февраля, ожидается существенное осложнение погодных условий на территории всей страны.

Значительные дожди с переходом в мокрый снег, метели, гололедица на дорогах и порывы ветра с высокой вероятностью повлекут нарушения и прекращение движения транспорта на дорогах и улицах, усложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства в центральных, восточных, южных областях, в Кировоградской, Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей, а также в Киеве.

“В связи с объявлением штормового предупреждения, призываю водителей и руководителей автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы городов до момента ослабления и прекращения осадков и явлений в период с 7 по 9 февраля. Следите за предупреждениями и информацией об ограничении движения!” – отметил Чечеткин.