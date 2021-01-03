Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Завтра в большинстве регионов, кроме областей на севере, ожидается туман. Обозначенный первый уровень опасности, желтый.
“По данным Укргидрометцентра, в первой половине дня 3 января в северных, центральных и южных областях сохранится туман, видимость 200-500. 4 января в Украине, кроме северных областей, туман, видимость 200-500 м”, – говорится в сообщении.
Спасатели предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
- В январе средняя месячная температура воздуха составит от 0 °C до -4 °C, в южной части местами + 1-3 °C, на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.