Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что в понедельник, 4 января, в Украине ожидаются сильные туманы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Завтра в большинстве регионов, кроме областей на севере, ожидается туман. Обозначенный первый уровень опасности, желтый.

“По данным Укргидрометцентра, в первой половине дня 3 января в северных, центральных и южных областях сохранится туман, видимость 200-500. 4 января в Украине, кроме северных областей, туман, видимость 200-500 м”, – говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.