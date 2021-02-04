Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК, которому принадлежит Запорожская ТЭС.
Согласно сообщению, на момент происшествия в работе находилось 3 энергоблока суммарной мощностью 750 МВт.
“Из-за замыкания на подстанции сработала защита на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии”, – говорится в сообщении.
ДТЭК отметил, что планирует начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов и синхронизирует свои действия с “Укрэнерго”.
Остановка станции привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но пока энергоснабжение города восстановлено, говорится в сообщении.
- В Энергодаре Запорожской области произошла серьезная авария на Запорожской ТЭС, в связи с чем в городе исчезло электро- и водоснабжение.