Полное отключение Запорожской ТЭС от энергосистемы произошло из-за замыкания. На подстанции "Луч" сработали системы защиты.

Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК, которому принадлежит Запорожская ТЭС.

Согласно сообщению, на момент происшествия в работе находилось 3 энергоблока суммарной мощностью 750 МВт.

“Из-за замыкания на подстанции сработала защита на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии”, – говорится в сообщении.

ДТЭК отметил, что планирует начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов и синхронизирует свои действия с “Укрэнерго”.

Остановка станции привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но пока энергоснабжение города восстановлено, говорится в сообщении.