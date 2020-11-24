В ДТП под Львовом погиб основатель Lviv Fashion Week, дизайнер Петр Нестеренко-Ланько.

Об этом в Facebook сообщил председатель в Гильдии парфюмеров Украины Влад Зварыч.

Трагедия произошла в с. Бартатов Городокского района на трассе Львов-Шегини около 22:10.

В отделе ГУНП Львовской области сообщили, что 34-летний мужчина погиб вчера вечером, его сбил на освещенном пешеходном переходе водитель автомобиля “Ниссан”.

“Водитель “Ниссана” задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения”, – сообщили в полиции.