Об этом в Facebook сообщил председатель в Гильдии парфюмеров Украины Влад Зварыч.
Трагедия произошла в с. Бартатов Городокского района на трассе Львов-Шегини около 22:10.
В отделе ГУНП Львовской области сообщили, что 34-летний мужчина погиб вчера вечером, его сбил на освещенном пешеходном переходе водитель автомобиля “Ниссан”.
“Водитель “Ниссана” задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения”, – сообщили в полиции.
- Ранее сообщалось, что 17 ноября умер театральный режиссер Роман Виктюк.