Про це повідомляють британське агентство ВВС та видання The Guardian.

Картину під назвою “Подорож людства” (“The Journey of Humanity”) створив британський художник Саша Джафрі.

Вона складається із 70 частин. Загальна площа полотна становить майже 1600 квадратних метрів, що еквівалентно майже чотирьом баскетбольним майданчикам.

Джафрі працював над картиною протягом близько 8 місяців під час пандемії коронавірусу, перебуваючи в готелі Atlantis The Palm в Дубаї. Місцем створення картини стала танцювальна зала готелю.

На весь процес пішло понад 1000 пензликів і близько 5300 літрів фарби.

У коментарі американському телеканалу CNN 44-річний митець повідомив, що минулого року “застряг у Дубаї” через пандемію і запроваджені в ОАЕ карантинні заходи. Відтак Джафрі вирішив “створити щось таке, що мало б значення”.

Полотно було створене на основі дитячих малюнків із 140 країн світу, які художнику надсилали онлайн.

Джафрі розповів агентству ВВС, що закликав дітей надіслати йому зображення, які б відображали їхні почуття під час пандемії коронавірусу.

“Я перебував у глибокому медитативному стані. Я переглянув усі роботи дітей. Я малюю з підсвідомості, а потім все, що там є, виходить назовні. Нічого не планується. Немає ескізів… Я буквально наливав фарбу, а потім клав ще один шар зверху і ще один шар, ще один шар, ще один шар, поки не сталося дещо чарівне”, – зазначив художник.

“Подорож людства” була офіційно занесено до Книги рекордів Гіннеса як найбільша у світі картина, намальована на полотні.

Спочатку Джафрі планував продавати полотно по частинах і таким чином виручити за нього близько 30 млн доларів.

Кошти він вирішив зібрати для дітей, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19.

Однак знайшовся покупець, який захотів придбати картину цілком. Ним став француз Андре Абдун, котрий має свій бізнес в сфері криптовалют і проживає в Дубаї.

Кінцева ціна у 62 млн доларів удвічі перевищила заплановану суму. Відтак, “Подорож людства” стала однією з найдорожчих картин, будь-коли проданих на аукціоні живим художником.

Покупець планує побудувати музей для роботи Джафрі.

Усі кошти від продажу картини підуть на благодійність і будуть розділені між ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, фондами Global Gift Foundation і Dubai Cares. Вони, зокрема, будуть спрямовані на фінансування ініціатив у галузі охорони здоров’я, санітарії та освіти для дітей у бідних частинах світу.

