Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Протестующие планировали собраться в центре Дублина – в парке Сант-Стивенс-Грин (хотя это было запрещено). Однако правоохранители не позволили им этого сделать и оттеснили толпу на Графтон-стрит.

Митингующие начали бросать в силовиков файеры, бутылки и другие предметы.

В результате столкновений трое полицейских получили ранения. Более 20 человек были задержаны.

Как отмечает канал Sky News, протестующие в основном были без защитных масок и несли плакаты с антикарантинными лозунгами.

There is a large garda presence in Dublin city centre, where hundreds of people have gathered for a protest against #Covid19 restrictions. | https://t.co/oSUrMd4CTK pic.twitter.com/9jgfdiMfva — RTÉ News (@rtenews) February 27, 2021

A garda has been taken to hospital after being injured during disturbances in Dublin city centre today as protesters demonstrated against Covid-19 restrictions | https://t.co/IVG8MREDzl pic.twitter.com/15Pcc5IgZs — RTÉ News (@rtenews) February 27, 2021

В субботу вечером ирландская полиция сообщила, что в связи с акциями протеста было предъявлено обвинение 20 лицам, из них 13 предстали перед судом, и им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как отметил комиссар полиции Дрю Харрис, участники акции организовывались, в том числе, через социальные сети. Среди них были те, кто выступает против карантинных ограничений и вакцинации, а также представители левых и правых сил.

Clashes on Grafton Street this afternoon after anti-lockdown protest. Incident that prompted baton charge is shown pic.twitter.com/K9zpNMbgPo — Stephen Murphy (@SMurphyTV) February 27, 2021

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин осудил беспорядки и отметил, что они “создают неприемлемый риск как для общества, так и для ирландской полиции”. Политик добавил, что эта акция протеста в условиях COVID-ограничений “продемонстрировала полное отсутствие уважения к людям, которые принесли огромные жертвы во время этой пандемии”.

Осудил насилие во время протестов и вице-премьер Ирландии Лео Варадкар.

“Прошлый год ирландцы провели в борьбе с COVID-19. Нет оправдания для насилия ни против полиции, ни в отношении кому-либо другого”, – написал он в Twitter.

Недавно правительство Ирландии объявило, что продолжит локдаун минимум до 5 апреля (в стране передвижение граждан разрешено лишь в пределах пяти километров от места проживания, запрещено ходить в гости, закрыты магазины (кроме продовольственных)). При этом со следующей недели в Ирландии будут постепенно открываться школы.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), по состоянию на 27 февраля в Ирландии коронавирусом в общем инфицировались почти 219 тысяч человек, умерли более 4000 человек.