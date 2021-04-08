Стоимость работ по ремонту и отмывания здания Офиса президента и площади перед ним после мартовской акции протеста составляет 1 571 610 гривен.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами (ГУД) в ответ на запрос агентства “Радио Свобода”.

“По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием” Спектр “установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания – памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая 11 составляет 1571610 гривен “, – отмечается в сообщении.

В эту сумму входят следующие расходы:

очистки (мойки) фасада и мощения площади – 297 200 гривен;

ремонт дверных блоков (9 штук) – 1 158 600 грн;

ремонт окон – 85000 гривен;

непредсказуемые и дополнительные работы и покрытия рисков – 30 810 гривен.

Фото: #Буквы

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.