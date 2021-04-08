Об этом сообщили в Государственном управлении делами (ГУД) в ответ на запрос агентства “Радио Свобода”.
“По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием” Спектр “установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания – памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая 11 составляет 1571610 гривен “, – отмечается в сообщении.
В эту сумму входят следующие расходы:
- очистки (мойки) фасада и мощения площади – 297 200 гривен;
- ремонт дверных блоков (9 штук) – 1 158 600 грн;
- ремонт окон – 85000 гривен;
- непредсказуемые и дополнительные работы и покрытия рисков – 30 810 гривен.
Фото: #Буквы
Акция под Офисом президент 20 марта: что известно
20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.
Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.
- Во вторник, 30 марта, Верховная Рада поддержала постановление “об осуждении” акции протеста на Банковой, состоявшейся 20 марта.