В двух детских садах в Ирпене (Киевская область) и Тернополе обнаружили случаи коронавируса.

Об этом сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушина на своей странице в Facebook.

“К сожалению, имеем неприятную новость. Сегодня выявлен случай заболевания COVID-19 одного из работников ирпенского детсада “Сказка”. Садик закрываем на карантин, а все контактные лица пройдут ПЦР-диагностику. Сразу хочу успокоить родителей. С детьми больная не контактировала. Последний раз она была в помещении ДОУ 29 мая, когда заведение еще не работало. Потом ушла на больничный. Оперативно начинаем общую дезинфекцию детского сада”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Тернопольском городском штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что из-за COVID-19 с 10 июня детский сад № 12 в Тернополе временно приостанавливает работу.

“У работника Тернопольского дошкольного учебного заведения № 12 лабораторно подтвердили COVID-19. Поэтому садик временно приостанавливает работу. Мобильные группы медиков примут анализы на ПЦР-исследования у всех работников саду. Когда садик снова заработает сообщат дополнительно”, – отметили в штабе.