На территории Киевской и Николаевской областей правоохранители обнаружили несанкционированные свалки с тоннами эпидемически опасных медицинских отходов.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Представители фирмы-лицензиата свозили их в складские помещения в указанных областях вместо того, чтобы должным образом утилизировать.

Вчера, 11 февраля, правоохранители провели обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат.

В результате были обнаружены “тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19”.

“Согласно правилам уничтожения лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения. Вместо этого установлено: предприятие, не выполняя взятых обязательств, свозило остатки в складские помещения, не предусмотренные для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов, что расположены на территории Николаевской и Киевской областей”, – отметили в полиции.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия для обеспечения безопасности граждан.

О факте обнаружения опасных отходов будут проинформированы органы местной власти для решения вопроса об их утилизации.

По факту обнаружения свалок открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией “злоупотребление властью или служебным положением” (ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к этому правонарушению.

После проведения следственных действий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.